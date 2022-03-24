أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع إذ زادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم والغموض حول الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 14.23 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1958.75 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1954.80 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "لا تزال الضغوط التضخمية البالغة القوة الداعم الأساسي الذي يحرك سعر الذهب. لكن هناك عوامل أخرى مساعدة، والأكثر وضوحا بينها الحرب في أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك المزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

ويقول محللون إن الذهب، الذي لا يدر عائدا، يميل إلى أن يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة لكن الصراع المتصاعد في أوكرانيا وزيادة أسعار النفط أضاف للضغوط التضخمية القائمة وساعد في وضع أرضية دعم ثابتة لأسعار الذهب.

ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلفاء بلاده الأوروبيين في قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس وسط خلافات بشأن فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 25.65 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1021.38 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 2512.03 دولار للأوقية.

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