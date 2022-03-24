انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتطورات الأزمة الأوكرانية

المصدر: رويترز

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تحركت أسعار الذهب في نطاق معاملات ضيق اليوم الخميس إذ سيطر الحذر على الأسواق بسبب الصراع الروسي الأوكراني وقبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات جديدة على وضع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1939.93 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1941.10 دولار للأوقية.

ويواصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ويترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي تعد مؤشرا على قوة الاقتصاد.

واقتربت أسعار الذهب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي هذا الشهر، ثم شهدت انخفاضا مطردا قبيل اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي. وتحركت منذ ذلك الحين في نطاق أكثر استقرارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.99 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1013.57 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2527.17 دولار للأوقية.

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