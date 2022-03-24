أسعار النفط تتراجع

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة اليوم الخميس إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي.

وبحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 121.02 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 113.97 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين دولارين ودولارا على الترتيب في المعاملات المبكرة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في المحادثات النووية مع إيران لكن هناك مسائل باقية.

وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولارا للبرميل أو 13 بالمئة منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو عشرة بالمئة للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكانت أطراف السوق تتوقع زيادة بسيطة في الإمدادات.



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