"رينو" تعلق أنشطتها الصناعية في روسيا

المصدر: د ب أ

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قالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أمس الأربعاء إنها ستعلق أنشطتها الصناعية في روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل الهامش التشغيلي للمجموعة لهذا العام بالخفض إلى 3%، من التوقعات السابقة البالغة 4%.

وتؤثر التدابير على الإنتاج في مصنع موسكو.

وقالت الشركة أيضا إنها تراجع حصة الأغلبية الخاصة بها في شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز، المعروفة بسياراتها من طراز لادا.

وتأتي خطوة رينو بعد شهر من بد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبعد أن أعلنت شركات صناعة سيارات أجنبية كبرى أخرى أنها ستوقف عملياتها في روسيا.

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