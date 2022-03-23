ألمانيا: لا نريد فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا

المصدر: د ب أ

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لا تريد فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شولتس ذكر في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الإسبوعية المقرر صدورها غدا الخميس، إن بلاده تريد بدلا من ذلك تأسيس "طرق توريد جديدة لإمدادات الطاقة"، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الوظائف على المحك.

وأكد شولتس عدم دعمه لفرض حلف شمال الأطلسي (الناتو) منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرا في المقابل إلى أن ألمانيا "مستعدة لفرض المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر".

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