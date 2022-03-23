ارتفاع أسعار النفط

المصدر: د ب أ

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استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع في ظل تزايد التوقعات بإقرار دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) و الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي عن 110 دولارات للبرميل، بعد تراجعه الطفيف أمس.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو يعتزمون عقد اجتماع غدا الخميس لإقرار حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات ضد روسيا. وكان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها ستفرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنسبة 1% إلى 110.41 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.2% إلى 116.82دولار للبرميل.

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