أسعار النفط تتأرجح في حدود 5 دولارات للبرميل لنقص السيولة في السوق

المصدر: د ب أ

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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط ثلاثة أيام من الارتفاع المطرد مع تراجعها أمس الثلاثاء في ظل تأرجح كبير للأسعار صعودا وهبوطا على مدار اليوم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى حوالي 110 دولارات للبرميل، حيث تأرجحت الأسعار في حدود 5 دولارات اليوم. وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع موافقة قادة الاتحاد، وإن لم يكن أمرا مؤكدا، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تذبذبا كبيرا لأسعار النفط بعد أن اقتربت من 140 دولار للبرميل، لتستنفد كمية كبيرة من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار بعد ذلك، حيث بلغ نطاق تذبذب السعر خلال التعاملات اليومية إلى أكثر من 5 دولارات للبرميل.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول جروب العملاقة لتجارة الطاقة أمس إن تكلفة أسواق تجارة الطاقة الآن أصبحت "ضخمة".

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة خبراء سوق الطاقة في شركة سي.آي.بي.سي لإدارة الثروات الخاصة، إن انخفاض السيولة في السوق "سببا منطقيا لزيادة التذبذب وهوامش حركة الأسعار، والأهم حالة الغموض حول النتائج السياسية".

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