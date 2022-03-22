تحذير من مجاعة وشيكة في شرق أفريقيا بسبب الأزمة الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة من أزمة غذائية وشيكة في شرق أفريقيا، حيث تعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحد العوامل التي تدفع إلى كارثة محتملة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام جابرييلا بوشر في بيان إن إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، من بين دول أخرى، معرضة للخطر بشكل خاص.

وأضافت أنه حتى لو بدأت الأمطار الموسمية هذا الشهر، فإن الوضع لن يهدأ تماما. ويمكن أن يتأثر ما يصل إلى 28 مليون شخص.

ووفقا لمنظمة أوكسفام، فإن تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ذو شقين على شرق أفريقيا.

ويتركز اهتمام المجتمع الدولي على الغزو الروسي، وبالتالي لن يستجيب للأزمة المتصاعدة في شرق أفريقيا كما كان يمكن أن يفعل خلاف ذلك.

وعلاوة على ذلك، تستورد دول شرق أفريقيا ما يصل إلى 90% من قمحها من أوكرانيا وروسيا، ومن المتوقع أن يتأثر تدفق الحبوب بالحرب.

وقالت أوكسفام إن 21 مليون شخص في شرق أفريقيا يعانون بالفعل من الجوع الشديد، ومع ذلك فإن المساعدات الإنسانية في المنطقة تعاني من نقص التمويل بشكل يرثى له.

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