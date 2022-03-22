تجاوز توقعات المحللين.. غانا ترفع سعر الفائدة إلى 17%

المصدر: د ب أ

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أعلن البنك المركزي الغاني أمس الاثنين زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية منذ نوفمبر الماضي، لتصل الفائدة على قروض الثلاث سنوات إلى 17% وهو ما تجاوز توقعات المحللين.

وقال إرنست أديسون، محافظ البنك المركزي الغاني، للصحفيين أمس إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم يشير إلى زيادة الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط.

وأضاف أديسون أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتوقعون ارتفاع معدل التضخم على المدى القريب، على أن يعود معدل تضخم الأسعار إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 6 و10% سنويا خلال سنة.

وقال أديسون إن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير واجه تحديات عديدة تمثلت في تشديد السياسة النقدية في العالم، والضغط الشديد على سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن قرار زيادة الفائدة أمس جاء في الوقت الذي تراجع فيه سعر السيدي الغاني أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، في حين ارتفع معدل التضخم خلال فبراير الماضي إلى 7ر15% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي ست سنوات.

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