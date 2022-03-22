تراجع سهم بوينغ بعد حادثة الصين

المصدر: د ب أ

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سجل سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين بعد سقوط إحدى الطائرات من طراز بوينغ 737 في الصين، وعلى متنها 132 راكبا مما جدد المخاوف بشأن عوامل السلامة والأمان في طائرات عائلة بوينغ 737 الأفضل مبيعا لدى الشركة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن طائرة من طراز بوينغ 737 المعروف باسم "الجيل القادم" والتابعة لشركة تشاينا إيسترن أيرلاينز كورب الصينية، تحطمت أمس مما دفع الشركة إلى وقف تشغيل جميع طائرات الطراز في أسطولها.

وجاء هذا الحادث المأساوي ليعقد محاولات بوينغ استعادة الثقة في طائراتها بعد حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس عامي 2018 و2019، مما دفع سلطات الطيران في العالم إلى وقف تشغيل هذا الطراز لعدة سنوات.

ورغم أن حادث الطائرة الصينية ليس له علاقة بالطراز 737 ماكس ولا ببرنامج التحكم في تحليق الطائرة، والذي كان مسؤولا عن حادثي تحطم الطائرتين السابقتين، لكنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بوينغ شكوكا حوالي مدى التزامها بمعايير السلامة والأمان في طائراتها.

وتراجع سعر سهم بوينغ أمس بنسبة 3ر4% إلى 51ر184 دولارا للسهم، في حين تراجع السهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 2ر4%.

كانت بوينغ قد تعرضت لأزمة حادة في أعقاب حادثي تحطم طائرتين طراز بوينغ 737 ماكس في أكتوبر 2018 بإندونيسيا ومارس 2019 في إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، حيث كان السبب الرئيسي في حادثي تحطم الطائرتين خلل في برنامج الكمبيوتر المسؤول عن التحكم في الطائرة، والذي قرر بصورة خاطئة توجيه الطائرة نحو الأرض.

ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة على الطائرتين وإلغاء عمل البرنامج.

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