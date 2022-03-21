أكبر بنك في السويد يقرر الخروج من السوق الروسية

المصدر: د ب أ

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قال بنك إس.إي.بي السويدي إن الإبقاء على أنشطته في روسيا لم يعد مجديا في ظل الظروف الراهنة.

وقال نيكلاس ماجنوسون، المتحدث باسم البنك، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إنه لذلك "بدأ بنك إس.إي.بي تقليص أنشطته هناك" في إشارة إلى روسيا، مضيفا أن البنك سيفعل ذلك "بطريقة مسؤولة ومنظمة ووفقا لالتزاماته التنظيمية والقانونية".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن البنك الموجود مقره في العاصمة السويدية ستوكهولم ينضم إلى قائمة متزايدة من البنوك الأوروبية التي تعيد النظر في وجودها في روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل نحو أربعة أسابيع.

كان مصرف رايفسين بنك إنترناشيونال قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه يدرس الخروج من روسيا، إحدى أكثر أسواقه ربحية.

يذكر أن إس.إي.بي هو أكبر بنك في السويد من حيث القيمة السوقية ولديه 80 موظفا في روسيا ويمتلك مكتبين في سان بطرسبورج وموسكو ويخدم الشركات الألمانية والبريطانية والشمال أوروبية، التي تعمل في روسيا. وأدى انسحاب عدد كبير من الشركات الغربية من السوق الروسية إلى تراجع الحاجة للخدمات المصرفية الدولية في هذه السوق، بحسب البنك السويدي.

وبنهاية العام الماضي كان إجمالي أصول إس.إي.بي في روسيا حوالي 7ر6 مليار كورون (705 ملايين دولار) مقابل 9ر7 مليار كورون خلال العام السابق بحسب التقارير السنوية للبنك.

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