اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بنحو 42 مليار دولار

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت عن استثمارات بمبلغ خمسة تريليونات ين (42 مليار دولار) في الهند خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.

ويجتمع الزعيمان لتعزيز الأمن في ظل الأزمة الأوكرانية ولتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودعمت اليابان في السنوات الأخيرة البنية التحتية الحضرية في الهند والسكك الحديدية عالية السرعة باستخدام تكنولوجيتها في مجال القطارات فائقة السرعة.

وفي عام 2014 أعلن رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي خلال زيارة للهند عن استثمارات وتمويل بمبلغ 3.5 تريليون ين على مدى خمس سنوات.

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