أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن صعود عوائد سندات الخزانة حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الفورية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1936.26 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى منذ 28 من فبراير عند 1894.70 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1934.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع الفائدة في تحول من التصدي لتداعيات جائحة كورونا إلى مكافحة المخاطر الاقتصادية للتضخم والحرب في أوكرانيا.

ورفع قرار الاحتياطي الاتحادي عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، أعلى مستوى منذ مايو 2019، في الجلسة السابقة.

والذهب المسعر بالعملة الأمريكية شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، إذ أن ذلك يزيد كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وارتفع سعر البلاديوم، الذي يستخدم في صناعة السيارات، 2.4 بالمئة إلى 2465.52 دولار للأوقية.

كان المعدن قد سجل مستوى قياسيا بلغ 3440.76 دولار للأوقية في السابع من مارس مدعوما بالمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا المنتج الرئيسي للبلاديوم.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1016.44 دولار.

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