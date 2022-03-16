استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث توالياً

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار الذهب تراجعها أمس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا قراراته بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة الأمريكية اليوم بما يتراوح بين ربع نقطة ونقطة مئوية كاملة.

وعلى صعيد الأنباء الجيوسياسية تحدثت تقارير عن اعتزام رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر31 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 70ر1929 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ حوالي أسبوعين.

كما تراجعت أسعار الفضة بمقدار 140ر0 دولار إلى 158ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0100ر0 دولار إلى 5130ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

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