ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بأقل قليلا من التوقعات خلال فبراير الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة، للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0%، بعد ارتفاعه خلال يناير الماضي بنسبة 2ر1%. كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.



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