خسارة 78 مليارديراً صينياً لـ 52 مليار دولار في يوم واحد بسبب تراجع الأسهم

المصدر: د ب أ

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خسر كبار أثرياء الصين أمس الاثنين حوالي 52 مليار دولار من قيمة ثرواتهم نتيجة تراجع أسعار الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شونج شانشان المعروف باسم ملك المياه المعبأة في الصين تصدر قيمة الخسائر، حيث تراجعت قيمة ثروته أمس بمقدار خمسة مليارات دولار، في حين تراجعت ثروة بوني ما؛ مالك حصة الأغلبية في إمبراطورية التكنولوجيا تينسنت هولدنغ ليمتد 3ر3 مليار دولار.

وتراجع سعر سهم شركة نونجفو سبرنغ للمياه المعبأة المملوكة للملياردير شونغ بنسبة 10% في تعاملات بورصة هونغ كونغ أمس, ورغم ذلك ظل شونغ أغنى شخص في الصين بثروة قدرها 3ر60 مليار دولار.

وسجل سهم تينسنت أكبر تراجع يومي له منذ 2011 في أعقاب تقرير عن تعرض الشركة لغرامة قياسية بدعوى انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال. وتقدر قيمة ثروة بوني ما حاليا بحوالي 2ر35 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغ إجمالي خسائر 78 مليارديرا صينيا ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم حوالي 1ر52 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الأسهم الصينية أمس.

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