النفط يهبط أكثر 5% بفعل آمال محادثات بين روسيا وأوكرانيا وإغلاقات الصين

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار النفط بما يزيد على خمسة في المئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، في حين ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في الصين بشكوك على الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

وذلك هو أقل مستوى إغلاق للخام الأمريكي منذ 28 فبراير والأدنى لبرنت منذ أول مارس.

وشهد الخامان القياسيان كلاهما ارتفاعات قوية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وهما الآن مرتفعان حوالي 36 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.

وسجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما في 30 يوما منذ يونيو 2020.

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