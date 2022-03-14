البلاديوم يهوي حوالي 17% مع انحسار المخاوف من نقص الإمدادات

المصدر: رويترز

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هوى البلاديوم حوالي 17 في المئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين في تصحيح حاد بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق بفعل أزمة أوكرانيا، مع انحسار المخاوف من تضرر إمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات من روسيا أكبر المنتجين.

ودفع تقدم في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا أيضا الذهب للتراجع حوالي اثنين في المئة.

وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، كان البلاديوم في المعاملات الفورية منخفضا 15.96 بالمئة عند 2366.60 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في عامين. وفي وقت سابق من الجلسة هوى بما يصل إلى 16.8 بالمئة.

وانخفض الذهب 1.7 بالمئة إلى 1951.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 4.11 إلى 1035.10 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 3.19 بالمئة إلى 24.98 دولار للأوقية.

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