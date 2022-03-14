بوتين يوقع قانوناً يسمح بتسجيل الطائرات الأجنبية المستأجرة لدى شركات روسية

المصدر: د ب أ

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى دعم الطيران المدني، حيث يسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة لدى شركات روسية، وإصدار شهادات صلاحية طيران لها محليا.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية فإن التعديلات القانونية تتيح لشركات الطيران الروسية الاحتفاظ بأسطولها من الطائرات الأجنبية وإتاحة الفرصة لها لتشغيلها على الخطوط المحلية.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، وخاصة من جانب بوينج وإيرباص

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