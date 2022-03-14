إضراب رجال الأمن يلغي مئات الرحلات الجوية في ألمانيا

المصدر: رويترز

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ألغت شركات طيران مئات الرحلات الجوية من مطارات ألمانية وإليها اليوم الاثنين مع إضراب العاملين بقطاع الأمن في مختلف أنحاء البلاد وسط نزاع على الأجور.

ونظم العاملون في الأمن إضرابا عن العمل ليوم كامل في مطارات من بينها دوسلدورف وكولونيا/بون وبرلين اليوم الاثنين ودعوا لإضرابات أخرى غدا الثلاثاء في مطارات من بينها فرانكفورت وهامبورج.

وقال مطار دوسلدورف في بيان إنه تم إلغاء حوالي 160 رحلة جوية اليوم تمثل أكثر من نصف رحلات المغادرة والوصول المقررة البالغ عددها 290 رحلة.

وقالت شركة فرابورت لتشغيل المطارات إنه لن يتمكن الركاب المغادرين من الصعود إلى الطائرات في مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية غدا الثلاثاء وإن ركاب الترانزيت فقط هم الذين سيسمح لهم بالصعود.

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