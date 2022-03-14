النفط يتراجع مع محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 0741 بتوقيت جرينتش اليوم.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير و40 بالمئة تقريبا منذ بداية العام الحالي.

ومن المقرر أن يتحدث المفاوضون الأوكرانيون والروس مرة أخرى اليوم عبر رابط فيديو بعد أن أشار الجانبان إلى إحراز تقدم.

وقالت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس "ربما تستمر أسعار النفط في التراجع هذا الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لتأثير العقوبات على روسيا إلى جانب إظهار الطرفين إشارات على التفاوض لوقف إطلاق النار".

وأضافت تينج "مع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين فبراير وأوائل مارس، تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع، وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع".

وتجتمع اللجنة الاتحادية يومي 15 و16 مارس لتقرير ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما سيضع ضغطا هبوطيا على أسعار النفط.

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