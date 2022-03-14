استقرار تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا استقرار تدفق الغاز عبر الخط مع حجز 16% من طاقة الخط للعمل اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استقرار تدفق الغاز عبر الخط خلال اليومين الماضيين، حيث تم استقبال كميات من الغاز تعادل 1ر6 جيجاوات/ساعة من إجمالي 8ر38 جيجاوات/ساعة تم حجزها عبر محطة استقبال الغاز مالنوف في ألمانيا أمس.

يذكر أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم استأنفت ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال يوم 25 فبراير الماضي بعد توقف استمر لنحو شهرين.

ومنذ ذلك الوقت تحجز الشركة الروسية المصدرة للغاز طاقة النقل في خط يامال بشكل يومي, مع إمكانية حجز طاقات إضافية أثناء الليل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز