ملك الفحم والأسمدة الروسي: أرجوكم أوقفوا الحرب في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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وصف الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة، اليوم الاثنين الحرب في أوكرانيا بأنها مأساة يجب وقفها وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين.

وقال ميلنيشينكو (50 عاما) وهو روسي لكنه مولود في روسيا البيضاء ووالدته أوكرانية لرويترز في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني "الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام".

وأضاف "بصفتي روسي الجنسية ومولود في روسيا البيضاء وتربطني صلة دم بأوكرانيا فإنني أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوبا شقيقة تتقاتل وتموت".

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