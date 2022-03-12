قبل ارتفاعه عند الإغلاق.. النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ نوفمبر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق أمس الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ العام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات أمس الجمعة بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1 في المئة أمس الجمعة لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز