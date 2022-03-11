اتساع عجز الميزان التجاري في بريطانيا بشكل غير مسبوق خلال 26 عاما

المصدر: د ب أ

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اتسع عجز الميزان التجاري في بريطانيا خلال شهر يناير الماضي على نحو غير مسبوق خلال 26 عاما، مع تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة الاجراءات الروتينية التي أعقبت خروج بريطانيا من عضوية التكتل.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن واردات البلاد من السلع، باستثناء المعادن الثمينة، ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في يناير، بسبب زيادة الشحنات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فيما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد بوتيرة حادة بلغت نسبتها 8.7 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت 21.9 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ عام 1996 على الأقل.

ونقلت بلومبرغ عن ويليام باين رئيس السياسات التجارية بغرفة التجارة البريطانية قوله: "معظم التجار واجهوا صعوبات في المعاملات الورقية الخاصة بالتصدير للاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 وبداية 2022"، مضيفا أن ذلك "كان له انعكاس كبير على التجارة".

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