النفط يعود للانخفاض وروسيا تعد بالوفاء بعقود الإمداد

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط على انخفاض أمس الخميس عقب جلسة متقلبة، بعد يوم من أكبر انخفاض يومي لها منذ عامين، إذ تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وقال متعاملون إن مخاوف تعطل الإمدادات مبالغ فيها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبا في عامين، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 اول أمس الأربعاء، بعد يومين فقط من تسجيله أعلى مستوى في 14 عاما عند أكثر من 139 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.63 في المئة لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار.

ونزلت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.68 دولار أو 2.47 في المئة لتبلغ عند التسوية 106.02 دولار.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أمام اجتماع حكومي إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الطاقة. وروسيا منتج رئيسي للطاقة يزود أوروبا بثلث الغاز وسبعة في المئة من النفط العالمي.

ومع ذلك، يتم تجنب النفط من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونزل خام برنت 13 بالمئة أول أمس الأربعاء.

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