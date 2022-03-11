صندوق النقد: أزمة أوكرانيا تتسبب في خفض توقعات النمو العالمي

المصدر: رويترز

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قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة، وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.

وأضافت جورجيفا أن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي وإن البلاد ستواجه "ركودا عميقا" هذا العام.

وتابعت قائلة إن صندوق النقد الدولي ليس لديه برنامج أو علاقات سياسية مع روسيا في هذه المرحلة وإن مكتبه في موسكو ليس نشطا.

وكان أعضاء صندوق النقد قد نددوا بالعملية، لكن لا يوجد نقاش حاليا بخصوص تجريد روسيا من عضويتها في الصندوق.

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