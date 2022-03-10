النفط يتعافى من "نكسة" أمس

المصدر: رويترز

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تعافت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.53 دولار للبرميل أو 1.4 بالمئة عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 2324 بتوقيت غرينتش.

كان العقد الأمريكي قد خسر 12.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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