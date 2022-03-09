رئيسة المفوضية الأوروبية لمواطنيها: وفروا الطاقة

المصدر: د ب أ

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المواطنين إلى توفير الطاقة لجعل أوروبا مستقلة بشكل أسرع عن واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.

وقالت السياسية الألمانية في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الأربعاء إنه يمكن للجميع المساهمة في ذلك الأمر، مشيرة إلى أنه ستكون هناك علاوة على ذلك برامج لتوفير الطاقة للاقتصاد بالإضافة إلى طرق توريد جديدة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت فون دير لاين أنه عند الجمع بين كل هذه الأمور، "سيمكننا أن نصبح مستقلين عن الغاز الروسي بشكل أسرع".

ودافعت فون دير لاين عن نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في الاستمرار في استيراد الطاقة من روسيا، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الروسي، مشيرة إلى أن العقوبات ضد موسكو تم تنسيقها بين الحلفاء الغربيين، موضحة في الوقت نفسه أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى بسهولة عن إمدادات النفط، على عكس الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين: "علينا دائما أن نضع في اعتبارنا ألا ترتفع أسعار النفط بصورة كبيرة، لأن هذا بدوره سيضعفنا"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق هنا بالحفاظ على توازن الأمور حتى يمكن "تحقيق أقصى قدر من التأثير لدى الرئيس بوتين، ولكن دون التسبب في أي ضرر لنا".

وفي إشارة إلى مليوني شخص فروا بالفعل من أوكرانيا بسبب الحرب، قالت فون دير لاين: "أخشى أن تكون هذه مجرد البداية. سنستقبل أرقاما أكبر بكثير"، مضيفة في المقابل أنه من الإيجابي للغاية أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين منفتحة على استقبال اللاجئين، مشيرة إلى أن اللاجئين سيحصلون على حقوق الإقامة، والدخول إلى سوق العمل والرعاية الصحية، ويمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة، مشيدة على وجه الخصوص ببولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، التي استقبلت حتى الآن أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا.

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