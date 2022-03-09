الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2044.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تايجر بروكرز في أستراليا "أي خرق (للمستوى القياسي) سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع. أتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات".

واستقر سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.

وقال محللون إن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.

وارتفع سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38 بالمئة منذ بدء الحرب في أوكرانيا 24 فبراير الماضي. وروسيا منتج رئيسي للبلاديوم المستخدم في صناعة السيارات.

وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 26.58 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1170.76 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز