ستاربكس وكوكا كولا وبيبسي كولا توقف نشاطها التجاري في روسيا

المصدر: رويترز

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قالت شركة ستاربكس، عملاق القهوة، أمس الثلاثاء إنها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل في روسيا، بما في ذلك شحن منتجاتها وعمل مقاهيها الحاصلين على ترخيص.

وقالت الشركة إن مجموعة الشايع، التي مقرها الكويت والتي تشغل مئة مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا "ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم".

وأيضا قالت شركة ماكدونالدز أمس الثلاثاء إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا، والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.

وأعلنت كوكا كولا وبيبسي كولا أمس الثلاثاء تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.

وقالت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في العام 2021.

وقالت شركة بيبسي كولا إنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.



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