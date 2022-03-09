ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهراً

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهرا، مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا، وهو ما يزيد المخاوف من تنامي الضغوط التضخمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.

وقال بايدن قوله في كلمة ألقاها فى البيت الأبيض "الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. لن نشارك في دعم حرب بوتين".

وذكر بايدن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستسبب ارتفاعا إضافيا في أسعار البنزين، لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات مفرطة وتفوق الحد في الأسعار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر الذهب خلال الشهر الحالي بأكثر من 140 دولار للأوقية تقريبا، حيث أدت المخاوف من التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في سوق التعاملات الفورية بنسبة 6ر3% إلى 25ر2069 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020، قبل أن يتراجع قليلا لتكون الزيادة بنسبة 9ر2% في نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت نيويورك.

واستقر سعر البلاديوم بعد ارتفاعه خلال تعاملات أول أمس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات نظرا لآن روسيا تنتج حوالي 40% من إجمالي الإنتاج العالمي من هذا المعدن. وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين خلال تعاملات اليوم.

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