ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر 130 دولاراً بعد قرار أمريكا حظر واردات النفط الروسي

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى أكثر 130 دولار للبرميل على خلفية قرار الولايات المتحدة فرض حظر على صادرات النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وإعلان بريطانيا وقف استيراد النفط من روسيا بنهاية العام، في ظل تصاعد القصف الروسي لأوكرانيا.

وفي تعاملات بورصة لندن للسلع، ارتفاع من خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 41ر131 دولار للبرميل بزيادة قدرها 21ر8 دولار للبرميل عن أمس، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 91ر7 دولار إلى 21ر127 دولار للبرميل.

كان سعر برنت قد وصل أمس لفترة قصيرة إلى 139 دولار للبرميل في حين وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 130 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.

وقال بايدن قوله في كلمة ألقاها في البيت الأبيض "الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. لن نشارك في دعم حرب بوتين".

وذكر بايدن أن الحرب في أوكرانيا ستسبب ارتفاعا إضافيا في أسعار البنزين، لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات مفرطة وتفوق الحد في الأسعار.

كما تعتزم بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل للإجراء الأمريكي، حيث أعلنت حظرا على واردات النفط الروسي اليوم الثلاثاء، إلا أنها ستسمح بدخول واردات الغاز الطبيعي والفحم من روسيا.

ولن تشارك في الحظر دول أوروبية أخرى تعتمد بشكل كبير على أنواع الوقود الروسي. ولم يتضح بعد مدى تأثير خطوة بايدن، بما في ذلك الاستثناءات والتأثير على الشحنات التي غادرت روسيا بالفعل.

كانت روسيا قد هددت بشكل صريح بوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في تصريحات تلفزيونية لنائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسي نوفاك أمس.



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