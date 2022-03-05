البلاديوم يتجاوز 3000 دولار للأوقية والذهب يقفز 1.6%

المصدر: رويترز

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قفز سعر البلاديوم أمس الجمعة متجاوزا 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن، في حين دعمت الأزمة في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 8.4 بالمئة إلى 3008.74 دولار للأوقية خلال الجلسة، وجرى تداوله الساعة 1930 بتوقيت غرينتش مرتفعا 7.6 بالمئة عند 2985.54 دولار للأوقية.

وتنتج روسيا 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات، والذي يتجه صوب تحقيق زيادة بنسبة 25 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية مارس 2020.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1965.97 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي أربعة بالمئة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 1966.6 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة اثنين بالمئة في المعاملات الفورية إلى 25.67 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1117.06 دولار للأوقية.



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