الروبل الروسي يهبط لمستويات قياسية جديدة

المصدر: رويترز

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هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار أمس الخميس، بعد أن خفضت وكالتا فيتش وموديز تصنيف ديون روسيا السيادية إلى وضع "غير مرغوب فيه".

تعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولا يزال سوق الأسهم مغلقا وتلاشى حجم التداول على ديونها السيادية.

واختتم الروبل التعاملات في موسكو عند 106.01 للدولار مقابل 106.02 في ختام تعاملات أول أمس، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي خلال اليوم عند 118.35، بانخفاض يزيد عن عشرة في المئة خلال اليوم.

وتراجع الروبل أيضا مقابل العملة الأوروبية، وأغلق منخفضا 1.9 في المئة عند 117.60 مقابل اليورو الذي تجاوز 125 روبلا للمرة الأولى على الإطلاق خلال الجلسة.

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