"الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 102 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 102 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 48 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 34 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 20 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء المقبل، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.

كانت الوزارة باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 110 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 37 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 23 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات ذات الثلاث سنوات أعلى قليلا من المتوسط وعلى السندات ذات العشر سنوات أعلى كثيرا من المتوسط، وعلى السندات ذات الثلاثين عاما في حدود المتوسط.

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