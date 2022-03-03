"تير" الألمانية للسكوتر الكهربائي تستحوذ على "سبين" الأمريكية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة تير الألمانية لتأجير السكوتر الكهربائي مساء أمس الأربعاء، الاستحواذ على شركة سبين لتأحير السكوتر.

يذكر أن سبين، التي تقع في أمريكا الشمالية، مملوكة لشركة فورد الأمريكية للسيارات، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وأوضحت تير أن العلامة التجارية سبين ستبقى وحدة تجارية مستقلة بذاتها في أمريكا الشمالية، على أن تتم الأعمال التجارية لهذه العلامة في بريطانيا تحت العلامة تير في وقت لاحق.

كانت تير استحوذت مؤخرا على شركة نكستبايك، وهي لها نشاط في 410 مدن، وبعد صفقة الاستحواذ سيصل عدد هذه المدن إلى 520 مدينة، وسيزداد أسطول تير من 250 ألف إلى 300 ألف دراجة.

وأضافت تير أنها ستصبح بذلك "أكبر مزود للتنقل الصغير متعدد الوسائط" في جميع أنحاء العالم.

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