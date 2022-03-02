بوينغ تعلّق دعمها الفني والعملاني لشركات الطيران الروسية

المصدر: رويترز

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بوينج تعلق قطع الغيار والصيانة والدعم لشركات الطيران الروسية

قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الثلاثاء إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم بوينغ "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.



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