لليوم الثاني توالياً ... المركزي الروسي يعلق التداول بسوق الأسهم

المصدر: د ب أ

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قرر البنك المركزي الروسي تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "في ظل الوضع الراهن، قرر المركزي تعليق التداول بتاريخ الأول من آذار/مارس في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية (سوق الأسهم)"، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".

وأفاد البيان بأن المركزي الروسي سينشر قرارا آخر اليوم بشأن عمل سوق الأسهم ليوم غد الأربعاء.

ويأتي القرار كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.

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