أسعار النفط تغلق مرتفعة أكثر من 3%

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار النفط أمس الاثنين بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات، وهو ما قد يتسبب في عرقلة حادة لصادراتها النفطية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.

وانتهى تداول عقود برنت تسليم أبريل أمس. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي "شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي."

وتواجه روسيا تعطلا حادا في صادراتها من كل السلع الأولية، من النفط إلى الحبوب، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وفصلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

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