الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط سريع للكهرباء مع أوكرانيا

المصدر: رويترز

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وافق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على‭ ‬ربط سريع لمنظومة للكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون "كان هناك اتفاق عريض حول الطاولة. بناء على هذا، سنتحرك قدما... لربط منظومة الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن."

وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء عن منظومة روسية الأسبوع الماضي، وطلبت ربطا طارئا بمنظومة أوروبية. وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر على الجوانب الفنية لشبكة أوكرانيا. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الربط سيكتمل في غضون أسابيع.

وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها رويترز، فإن المفوضية الأوروبية ستقترح الأسبوع القادم إلزام الدول الأعضاء بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في مواجهة صدمات المعروض والأسعار.

وستتضمن المقترحات أيضا إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تعيد بروكسل تأكيد الحاجة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.. ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.

ولتلبية أهدافه للمناح للعام 2030، يتوقع الاتحاد الأوروبي تقليل استهلاك الغاز بأكثر من 25 في المئة من مستويات 2015 رغم أن الغاز من المتوقع أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في العقد القادم.

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا على مقترح من اليونان لصندوق جديد للاتحاد لتقديم قروض بفائدة منخفضة لمساعدة الحكومات لتمويل إجراءات للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.

وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس "يجب ألا نهون من شأن عواقب العملية العسكرية الروسية على أسعار الطاقة وأمن الطاقة."

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