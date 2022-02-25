جازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم الهجوم على أوكرانيا، تواصل روسيا - بحسب بياناتها - نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن متحدث باسم شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة قوله اليوم الجمعة: "جازبروم تنقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالوضع المعتاد ووفقا لمتطلبات المستهلكين الأوروبيين"، مشيرة إلى أن حجم الغاز المقرر نقله اليوم الجمعة يبلغ إجمالا 8ر103 مليون متر مكعب.

وفي ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا، زادت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة خاصة في الغرب مؤخرا. ولا تزال أوكرانيا - التي كانت في السابق أكبر بلد عبور للغاز إلى أوروبا - تدير شبكة غاز يبلغ طولها حوالي 38000 كيلومتر.

وفي الآونة الأخيرة، تنامت مخاوف الجمهورية السوفيتية السابقة من أن تخسر رسوم العبور المهمة بالنسبة لها في حال تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق، والذي تم تعليقه حاليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز