ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في حوالي عامين بفعل أزمة أوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في حوالي عامين وهوى الروبل الروسي لمستوى قياسي منخفض أمس الخميس بعد أن أرسلت روسيا قواتها لغزو أوكرانيا، بينما فر المستثمرون من الأصول العالية المخاطر وأقبلوا على أصول الملاذات الآمنة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.869 بالمئة، متجها نحو تسجيل أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020 عندما كانت الأسواق الأمريكية في براثن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

ووصلت العملة الخضراء إلى 97.740 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثلاثين من يونيو حزيران 2020.

وهبط الروبل الروسي 4.5 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 84.96 للدولار بعد أن سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 89.986 للدولار.

وارتفع الدولار 0.77 مقابل الفرنك السويسري في حين تراجع الين الياباني 0.54 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 115.61 للدولار.

وقفز الدولار أيضا أمام عملات أوروبية أخرى مثل الكرونة السويدية التي هبطت 1.13 بالمئة إلى 9.49 للدولار.

وتراجع اليورو 0.95 إلى 1.1202 دولار في حين هبط الجنيه الاسترليني 1.1 بالمئة إلى 1.3393 دولار.

وكانت العملة الخضراء قد تراجعت مؤخرا مع تزايد التوتر في أوكرانيا وتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يكون أقل حماسا في تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في مارس.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين في أحدث المعاملات 1.22 بالمئة إلى 37 ألف و67.89 دولار.

وانخفضت الإيثر 2.2 بالمئة إلى 2560.77 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز