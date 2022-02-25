المستشار الألماني يرفض فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات بين البنوك

المصدر: رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن فصل روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات بين البنوك ينبغي ألا يكون جزءا من حزمة العقوبات الثانية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي سيتخذ زعماء الاتحاد قرارا بشأنها في اجتماع في بروكسل أمس الخميس.

وردا على سؤال بشأن سويفت، أبلغ شولتس الصحفيين عند وصوله إلى قمة طارئة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا "من المهم جدا أن نوافق على تلك الإجراءات التي تم إعدادها.. وأن نُبقي كل شيء آخر حتى نصل إلى وضع قد يكون فيه من الضروري الذهاب إلى أبعد من ذلك."

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