عشرون ناقلة نفط روسية تتجه نحو الموانىء الأمريكية

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات شركة تحليل أسواق النفط فورتيكسا أن حوالي عشرين ناقلة نفط تحمل أكثر من 12 مليون برميل من النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية تتجه حاليا إلى الموانئ الأمريكية، ومن المقرر وصولها إليها خلال الشهر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه لا توجد أي تقارير عن تغيير وجهة هذه الناقلات صباح اليوم الخميس بعد مهاجمة القوات المسلحة الروسية للأراضي الأوكرانية وإعلان الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات دولية على روسيا.

يأتي ذلك فيما بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الروسي خلال الأسبوع الماضي حوالي 106 آلاف برميل يوميا. واستقرت كميات الواردات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ظلت خلال 3 أسابيع من يناير الماضي عند مستوى صفر يوميا في المتوسط.

في الوقت نفسه شهدت الأسابيع الأخيرة اتجاه شركات تجارة الطاقة الأمريكية إلى البحث عن بدائل للنفط والمنتجات النفطية الروسية مع تصاعد التوتر بسبب أوكرانيا.



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