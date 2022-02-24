سعر النفط يكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسي ضد الأراضي الأوكرانية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 60ر4 دولار أي بنسبة 99ر4% إلى 70ر96 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بمقدار 98ر4% بنسبة 14ر5% % إلى 13ر101 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن "عمل عسكري خاص" في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفستي عنه القول إن الهدف هو "نزع سلاح" أوكرانيا وليس الاحتلال.

وفي أسواق المعادن سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملموسا سواء بالنسبة للعقود الآجلة أو العقود الفورية مع تزايد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بمقدار 90ر28 دولار أي بنسبة 51ر1% إلى 30ر1939 دولار للأونصة تسليم أبريل المقبل. وارتفع السعر في بورصة طوكيو للسلع بمقدار 99 ين أي بنسبة 41ر1% إلى 7173 ين للجرام تسليم أبريل المقبل. وارتفع سعر العقود الفورية للذهب اليوم بمقدار 33ر29 دولار أي بنسبة 54ر1% إلى 34ر1938 دولار للأوقية في التعاملات الأمريكية. وفي أوروبا ارتفع السعر بمقدار 90ر36 يورو أي بنسبة 19ر2% إلى 89ر1724 يورو للأوقية.

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