تأرجح أسعار النفط العالمية بين الارتفاع والانخفاض

المصدر: د ب أ

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تذبذبت أسعار النفط في تعاملات أمس الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض حيث ما زالت الأسواق متأثرة بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، واحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات في الأسواق.

جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي قريبا من 97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه أمس إلى حوالي 50ر99 دولار للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على مبيعات السندات السيادية الروسية، وعلى عدد من كبار المسؤولين الروس، ردا على ما وصفه الرئيس الأمريكي ببداية غزو أوكرانيا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 3ر0% إلى 63ر91 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في تعاملات بورصة نيويورك حتى الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، وفي تعاملات بورصة لندن تراجع سعر خام برنت بنسبة 2ر0% إلى 63ر96 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.

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