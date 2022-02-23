"الأزمة الأوكرانية" تُحلّق بالنفط قرب أعلى مستوى منذ 2014

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار النفط مقتربة من 100 دولار للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن أمرت موسكو بإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، لكن السوق قلصت مكاسبها لتغلق قرب أعلى مستوى منذ 2014 في أعقاب مساع لدول غربية لوقف ما تخشى أن يكون بداية غزو روسي شامل.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات تستهدف بنوكا روسيا في حين وضع الاتحاد الأوروبي المزيد من الساسة الروس في قائمة سوداء وكبحت ألمانيا مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز الطبيعي البالغ قيمته 11 مليار دولار.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء الجلسة إلى 99.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، قبل أن تسجل عند التسوية 96.84 دولار، مرتفعة 1.52 دولار أو 1.5 بالمئة.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوى في سبع سنوات مع وصولها إلى 96 دولارا للبرميل قبل أن تغلق عند 92.35 دولار، بزيادة 1.28 دولار أو 1.4 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وكانت الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين في عطلة عامة.

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