"أليانز" تفصل مديري صناديق تحوّط لتسببهم في خسائر بمليارات الدولارات

المصدر: د ب أ

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قامت مجموعة التأمين وإدارة الأصول الألمانية آليانز بفصل اثنين من المسؤولين عن إدارة مجموعة من صناديق التحوط تردد أنها فقدت مليارات الدولارات من حسابات مستثمريها، الأمر الذي تسبب في فتح باب التحقيقات في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرغ إنه تم فصل كل من جريج تورنانت وستيفن بوند نيلسون، اللذين أدارا صناديق التحوط ألفا ومقرها فلوريدا لصالح شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، في شهر ديسمبر الماضي، حسبما كشفت الملفات التنظيمية.

ونقلت بلومبرجغ عن مصدر مطلع بهذا الأمر، أن مديرا ثالثا هو تريفور تايلور اشترك في إدارة الصناديق، رحل في نفس التوقيت.

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