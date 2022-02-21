ارتفاع العقود الأجلة للنفط مع توقعات زيادة الطلب

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط بفضل التعافي القوي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، اليوم بالقرب من 92 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 95 دولار للبرميل، في أعقاب إعلان شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم رصد مؤشرات على ارتفاع الطلب العالمي على الخام وبخاصة في آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول جروب أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة زمنية طويلة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن روسيل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول جروب، القول إن الطلب على النفط سيرتفع خلال النصف الثاني من العام الحالي وإذا استمرت عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها الطبيعية سيرتفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وفي تعاملات بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بمقدار 63ر1 دولار إلى 70ر92 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل وهي العقود التي ينتهي آجلها غدا الثلاثاء، في حين ارتفع سعر الخام في عقود تسليم أبريل المقبل الأكثر تداولا بنسبة 5ر1%. وفي بورصة لندن للسلع ارتفع سعر خام برنت بمقدار 86ر1 دولار إلى 40ر95 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.

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